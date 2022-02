Agressieve man op KLM-vlucht aangehouden

Een man is vrijdag op Hato aangehouden door de politie nadat hij zich misdragen had op een KLM-vlucht. De verdachte zou tijdens de vlucht ruzie hebben gekregen met een familielid en er ontstond een vechtpartij aan boord. Hij mishandelde daarbij ook een bemanningslid. De situatie zorgde voor veel paniek bij andere passagiers. De bemanning kreeg de man uiteindelijk onder controle en droeg hem over aan de luchthavenpolitie. De verdachte heeft het weekend in hechtenis doorgebracht en moet zich vandaag melden bij de rechter-commissaris.