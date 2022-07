Air Belgium minder naar Bonaire dan gepland

Air Belgium vliegt in de wintermaanden rechtstreeks naar Bonaire, maar minder vaak dan gepland. Dat hebben ze in afstemming met het Bonairiaans Toeristenbureau gedaan. Reden is dat er minder toestellen bij Air Belgium beschikbaar zijn vanwege drukte in de luchtvaart, en er ook niet genoeg accommodaties op Bonaire beschikbaar zijn. Met toeristen die al op een geschrapte vlucht hebben geboekt, wordt nu gekeken naar een oplossing, zoals omboeken. De piekvluchten in de kerstvakantie, op 23 en 25 december en 6 en 8 januari, gaan sowieso door. De vluchten naar Bonaire gaan vanaf Brussel in combinatie met Curaçao

Meer over air belgium bonaire