Air Canada hervat vluchten naar Curacao

Air Canada gaat weer vliegen op Curacao. Vanaf deze week vliegen ze elke vrijdag vanaf Toronto. In november wordt dat twee keer per week. Rond de kerst gaan ze zelfs nog vaker vliegen: vijf keer per week is nu het plan, vanuit zowel Toronto al Montreal. Kosten van een retourtje: zo’n 800 euro. Voordat de covid-crisis begon, vlogen verschillende airlines ook al vanuit Canada naar Curacao. De draad wordt nu dus weer langzaam opgepikt.