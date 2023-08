Airco problemen WTC nekt ontvanger

De werknemers van de Ontvanger weigeren terug te keren naar hun werkplek. De slecht functionerende airco’s in het WTC zijn een bottleneck. De werknemers klagen over schimmel, hitte, maar ook een vieze lucht. Zolang de airco’s niet optimaal functioneren zullen de invorderaars van de ontvanger niet op het werk verschijnen. Dat hebben ze gisteren meegedeeld aan de minister van Financiën. De werknemers verzamelden zich bij het gebouw van ambtenarenvakbond Abvo. Ook vandaag zullen ze daar zijn zolang er geen oplossing is.