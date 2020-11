AIV wil criminele inlichtingeneenheid op de eilanden

De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) in Nederland vindt de inlichtingensamenwerking en uitwisseling van personeel nog altijd moeizaam op de eilanden. Dat blijkt uit het rapport ‘Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied’. De AIV zegt dat voor een effectieve werking van justitie eigenlijk een criminele inlichtingeneenheid nodig is. De Raad zegt dat de huidige eenheden vaak op de hoogte zijn van lokale ontwikkelingen, maar zelf te klein zijn om deze te verbeteren. Dit is volgens de AIV het ernstigst op Aruba, het enig land dat geen partij is in de Rijkswet Openbaar Ministerie. Maar alle eilanden zijn eigenlijk niet opgewassen tegen de bedreigingen van internationale georganiseerde misdaad.