Ajamu Baly is sinds gisteren de nieuwe gouverneur van Sint Maarten. Vorige week is hij door Koning Willem-Alexander beëdigd. Tot zijn benoeming was Baly secretaris-directeur van de Raad van Advies van Sint Maarten. Ook was hij plaatsvervangend rechter-commissaris bij het Hof van Justitie en lid van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank.