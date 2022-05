Ajax en Sandals slaan handen ineen

Kinderen op Curaçao werden vandaag verrast met nieuwe doelen. Ajax en de liefdadigheidsstichting van Sandals Resorts hebben een programma gelanceerd dat visnetten uit de oceaan en plastic afval op creatieve wijze omtovert tot kleurrijke voetbaldoeltjes. Via het zogeheten Future Goals-programma ontvangen basisscholen voetbalmaterialen, aangevuld door een sportief lesaanbod, dat is ontwikkeld in samenwerking met Ajax-coaches. Het programma heeft als doel het empoweren van kinderen door middel van voetbal. Het luidt bovendien het begin in van een samenwerking tussen Ajax en Sandals. In de toekomst wordt het programma door het hele Caribisch gebied uitgerold.