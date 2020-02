Ajax wil jeugdopleiding Jong Holland verder ontwikkelen

Ajax denkt aan een samenwerkingsverband met voetbalclub Jong Holland uit Curaçao. De koploper van de Nederlandse eredivisie zou de jeugdopleiding van de club op het eiland verder willen ontwikkelen. Dat vertelde Giselle McWilliam, minister van Economische Ontwikkeling gisteren op een persconferentie op Curaçao. Ajax zal Curaçao jaarlijks bezoeken, is in de sponsordeal opgenomen. Volgens minister McWilliam zijn vertegenwoordigers van het Curaçaose toerismebureau en voetbalclub Jong Holland op dit moment in Colombia om met een club uit Medellín over een oefenwedstrijd tegen Ajax te spreken.