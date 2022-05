Ajax zet jongeren aan het sporten

Ajax treedt deze vrijdag tegen team Curaçao aan zónder sterspelers Anthony en Lisandro Martinez. Die hebben eerder vrijaf gekregen. Ryan Gravenberch is geblesseerd maar wel meegereisd met de selectie. Dat werd gisteravond duidelijk tijdens de persconferentie rond het vriendschappelijke duel. Assistent trainers Michael Reiziger en Winston Bogarde zitten bij Ajax op de bank, omdat Erik ten Hag zich als nieuwe coach heeft gemeld bij Manchester United. Ajax kwam gisteren aan op Curaçao. De internationale spelers van Team Curaçao landden gisteren en vandaag. Vandaag of morgen presenteert Ajax samen met het CTB ook een plan om jongeren aan het sporten te krijgen, verklapte Ajax-directeur Edwin van der Sar gisteren tijdens de persconferentie in Marriott.