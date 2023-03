Om het studeren in de regio te stimuleren heeft onderwijsminister Van Heydoorn een akkoord getekend met twee universiteiten in Bogotá. Daarmee wil de minister brain drain voorkomen. De gedachte daarachter is dat als studenten dichter bij huis een studie volgen, ze ook eerder naar het eiland terugkeren. Het gaat om de Universidat Externado en Universidat Los Andes. Beiden behoren tot de top 20 universiteiten van Latijns-Amerika.