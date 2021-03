Akkoord PNP en MFK over verdeling van ministeries

Na een kleine week van overleg hebben MFK en PNP vanmiddag een eerste akkoord getekend, over de verdeling van de ministeries. MFK levert als grootste partij de Minister-President en daarnaast de ministers van Financien, Justitie, Verkeer en Vervoer, Gezondheid en Onderwijs. De PNP levert de ministers van Economische ontwikkeling, Bestuur Planning en Dienstverlening en Sociale Ontwikkeling. De MFK levert de Statenvoorzitter, PNP de vice-statenvoorzitter. De Gevolmachtigd minister in Nederland en z’n plaatsvervanger gaan naar MFK. De Gevolmachtigd Minister in de VS gaat naar de PNP. Namen van ministers zijn nog niet genoemd. Partijleider Gilmar Pik Pisas van de MFK tekende de overeenkomst in het CMC, de rest tekende tijdens een persconferentie bij Landhuis Daniel.

Dit akkoord is de eerste fase van het komen tot een regeerakkoord. In de volgende fase wordt gesproken over de aanpak van dossiers zoals covid en coho. De slogan en het streven van de partijen is van het volk, voor het volk en samen met het volk: di pueblo, pa pueblo i huntu ku pueblo. Betrokkenheid van de wijken wordt de komende jaren belangrijk voor de partijen.

PNP en MFK hebben samen 13 van de 21 zetels in de Staten. Door het akkoord over de verdeling van ministeries lijkt kans op uitbreiding met een derde partij niet groot.