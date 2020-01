De bekende Alaska Snek op Berg Altena krijgt definitief haar vergunning niet terug. De eigenaren zijn in negen maanden tijd drie keer gecontroleerd. Telkens bleek dat ze zich niet aan de regels hielden. Onder meer de hygiëne was telkens niet in orde. Omdat tijdens een recente controle bleek dat er nog steeds niets was verbeterd, is de vergunning definitief ingetrokken.