Alcalá-Wallé beschuldigt Silvania van laster

Oud-minister Marilyn Alcalá-Wallé zegt dat beoogd MFK-minister Javier Silvania haar vals heeft beschuldigd van corruptie. Dat zegt de oud-minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en sport vandaag in de Amigoe. Silvania zou namens de Stichting ABC Opleiding en Training valse beschuldigingen hebben gedaan en daarmee veel schade hebben aangericht bij Alcalá-Wallé. De oud-minister zegt in de krant dat Silvania na gerechtelijke maatregelen werd verplicht om zijn insinuaties te rectificeren. Alcalá-Wallé: “Dit is dus een van onze aanstaande integere bestuurders die anderen willens en wetens kapot maakt.”