Alcalá-Wallé trekt hoger beroepszaak in

Marilyn Alcalá-Wallé heeft geen vertrouwen in het rechtssysteem. Daarom trekt ze haar hoger beroep tegen haar veroordeling in. De oud-minister van Onderwijs in het kabinet-Rhuggenaath heeft weinig vertrouwen in een eerlijk proces. Vorig jaar werd ze veroordeeld voor het overtreden van de screeningswet. Alcalá-Wallé was tijdens haar ministerschap nog ingeschreven als directeur en bestuursvoorzitter in het register van de Kamer van Koophandel. Volgens de screeningswet is dit niet toegestaan. Alcalá-Wallé vindt dat het Openbaar Ministerie met twee maten meet. Meerdere ministers waren destijds bij de KvK ingeschreven, maar zij is de enige die hiervoor veroordeeld is.