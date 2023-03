Alcoholcontrole onder piloten

De politie heeft gisteren een alcoholcontrole gehouden op Hato. Twaalf piloten en twee monteurs werden getest op alcoholgebruik. Allen waren alcoholvrij. Om de vliegveiligheid te garanderen zal de politie in nauwe samenwerking met de burgerluchtvaartautoriteit dit soort controles blijven uitvoeren. Alcohol raakt een piloot heftiger dan een automobilist. Het effect is op een hoogte van drie kilometer twee à drie keer zo groot als op de weg.

In de luchtvaart mag vliegtuigpersoneel in de tien uur voorafgaand aan de vlucht geen alcohol nuttigen. Het maximale promillage dat zij mogen hebben is 0,2 promille. Dit staat gelijk aan 90 ug/l bij een ademanalyse.