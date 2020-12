‘Alcoholverbod moet nu van tafel’ 

Het alcoholverbod moet zo snel mogelijk worden opgeheven, dat zegt groep verontruste horecaondernemers in een brief aan de regering. Dat meldt de Amigoe vandaag. Ze vinden dat de sector onevenredig hard is getroffen door de maatregelen. Daarom willen de horecaondernemers dat het alcoholverbod wordt teruggedraaid en dat de avondklok een uur wordt versoepeld. Aanstaande maandag evalueert de overheid de huidige maatregelen en zal er in en persconferentie bekend worden gemaakt of deze verzwaard of versoepeld zullen worden.

