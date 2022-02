Alexandra van Huffelen op Curaçao

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen is begonnen aan haar kennismakingsreis in het Caribisch gebied. Ze is gisteren aangekomen op Curaçao. Vandaag en morgen zal ze verschillende mensen ontmoeten waaronder de gouverneur, de minister-president en de vice-voorzitter van de Staten. Statenvoorzitter Amerika-Francisca ontmoet ze virtueel omdat die in Panama zit bij de Parlatino-vergadering. Van Huffelen gaat onder andere ook naar de vreemdelingenbarakken en naar de oude markt. Zondag reist ze door naar Bonaire.