Aliansa: Justitie heeft gefaald

Het ministerie van Justitie op Curaçao heeft gefaald. Dat zegt Aliansa, de overkoepelende organisatie die opkomt voor slachtoffers van huiselijk geweld. Aliansa kreeg onlangs informatie over een situatie waarbij een moeder vijf keer aangifte had gedaan tegen de gewelddadige vader van haar kinderen. Verschillende organisaties raakten betrokken bij de zaak waaronder het Openbaar Ministerie. Volgens Aliansa heeft het OM de verkeerde prioriteiten gesteld in deze zaak. “Met de vijf aangiftes van mishandeling werd niets gedaan, maar het slachtoffer moest wel meewerken aan het recht van de vader om de kinderen te bezoeken”, aldus Aliansa. Het slachtoffer heeft zelfs vier keer vastgezeten omdat ze niet mee wilde werken aan de bezoekregeling met de vader.

Aliansa zegt op de hoogte te zijn van meerdere zaken waarbij de prioriteit niet ligt bij hulp van het slachtoffer, maar eerder bij het recht van de dader. Dat is een groot probleem voor de aanpak van huiselijk geweld, aldus Aliansa. De organisatie zegt zich zorgen te maken om kinderen die opgroeien met geweld en vraagt zich af of daarmee rekening wordt gehouden bij de aanpak van problemen.

Sinds 2018 heeft de regering een Nationaal Plan ondertekend ter bestrijding van geweld tegen kinderen en jongeren. Volgens Aliansa wordt dit plan niet gebruikt door het OM en andere betrokken organisaties.