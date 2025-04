Alle 8 fractieleiders in het parlement ondertekenen protestbrief tegen Nederlandse vliegtaks

De Extra meldt vandaag dat alle acht fractieleiders in het Curaçaose parlement een protestbrief hebben ondertekend tegen het voornemen van Nederland om een belasting op langeafstandsvluchten in te voeren. De brief is gedateerd 25 februari 2025 maar was niet iedereen openbaar gemaakt. Het parlement van Curaçao doet een dringend beroep op de Nederlandse regering om de Caribische delen van het Koninkrijk vrij te stellen van deze belasting, net zoals Frankrijk dat heeft gedaan voor zijn overzeese gebieden.

De brief is ondertekend door Gilbert Doran (MFK), Anthony Godett (KEM), Zita Jesus-Leito (Onafhankelijk), Corine Djaoen-Genaro (Onafhankelijk), Quincy Girigorie (PAR), Giselle Mc William (MAN), Rennox Calmes (TPK) en Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP). Het is gericht aan de Nederlandse minister van Financiën, de minister van Infrastructuur en het Nederlandse parlement. Nederland wordt opgeroepen om in overleg te treden met de regeringen van de Caribische landen om tot een eerlijke en uitvoerbare alternatieve oplossing te komen en om eerst een grondige analyse te maken van de economische en sociale impact van deze belasting voordat deze wordt ingevoerd.