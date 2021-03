Alle lijsttrekkers hebben gestemd

Alle lijsttrekkers hebben inmiddels hun stem uitgebracht. Vanmorgen om 8 uur was Ben Whiteman de eerste, en zojuist om 16 uur was Gilmar Pik Pisas van MFK de laatste. Die stemde in zijn thuisplaats Barber op Banda’bou. De stembussen zijn nog tot 19 uur vanavond open. Mocht je geen stemkaart in de bus hebben gehad, dan kun je die nog tot 18 uur ophalen bij Kranshi in Otrobanda, op vertoon van je ID. Stemmen doe je dan achter Kranshi in het Santa Famia College. Vanavond vanaf 20 uur worden de eerste uitslagen verwacht.