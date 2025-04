‘Alles wijst er op dat Global Oil geen geld heeft om te investeren’

“Het is geen misdaad dat het bedrijf Global Oil Management Group een stop heeft gezet op het asfaltproductieproject. De realiteit is dat het project inmiddels bijna twee jaar stilligt en alles er op wijst dat Global Oil geen geld heeft om te investeren in het opstarten van de asfaltfabriek”. Dat zegt voormalig vakbondsleider Hensley Harms tegenover EXTRA. Dit weekend werd bekend dat het project van Global Oil tijdelijk wordt stilgelegd. Volgens hem is dat ‘een passieve manier om te zeggen dat het bedrijf vertrekt’. De verwijzing van Global Oil naar de sancties die Amerika aan Venezuela heeft opgelegd, noemt Harms niets anders dan een excuus.

Hij legt uit dat in het oorspronkelijke plan van Global Oil niet direct gesproken wordt over Venezuela, maar wordt verwezen naar het zoeken van ruwe olie waar dat mogelijk is, zodat asfalt geproduceerd kan worden.”Als Global werkelijk serieus was met haar intenties, dan had het al geïnvesteerd in het project,” vervolgt Harms. Hij noemt de hele situatie een ‘klucht, simpelweg bedoeld om te verbergen dat Refineria di Kòrsou/2Bays en de betrokken ministers hebben gefaald’.