Alsnog onderzoek naar bouw van ziekenhuis

Het parlement gaat nog steeds een enquête uitvoeren naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis. De commissie heeft gisteren een vicevoorzitter benoemd, namelijk MAN-Statenlid Giselle Mc William. De commissie met Eduard Braam aan het hoofd onderzoekt de besluitvorming, uitvoering en de controle van de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Hiervoor hebben de Staten 1 miljoen gulden uitgetrokken. Dit is overigens de tweede commissie die is opgericht. De eerste commissie moest vanwege de coronacrisis de handdoek in de ring gooien.