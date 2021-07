Alweer stank in omgeving chicken farm

De bewoners van de omgeving Sunset Heights ondervinden weer last van stankoverlast van de Chicken Farm. Zo schrijft het AD. Tot aan een gerechtelijke uitspraak op 28 juni was er twee weken lang geen stankoverlast meer in de wijk. De rechtszaak was met succes door de bewoners in de omgeving tegen de kippenboerderij aangespannen vanwege de stank. De rechter gaf de farm op 28 juni 3 maanden de tijd om zaken op orde te brengen. Sindsdien is de stank helemaal terug.