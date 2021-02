AMAK teleurgesteld in nieuwe maatregelen

Muzikanten vereniging AMAK is enorm teleurgesteld in de beslissing om de maatregelen rondom optredens niet te versoepelen. Terwijl er wel grote sportevenementen kunnen worden georganiseerd, kan dit zelfs niet met 50 procent van de capaciteit voor de entertainmentindustrie. Rignald Maduro, woordvoerder van AMAK, benadrukt dat zelfs casino’s en bingo’s door kunnen gaan, maar optredens in geen enkele omstandigheid. Maduro: “We voelen ons buitengesloten, net als de vorige keer toen we demonstreerden in het Wilhelmina.”