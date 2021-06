Ambtenaren krijgen deze week 1/12e van het vakantiegeld

Ambtenaren krijgen aanstaande vrijdag 1/12e van het vakantiegeld uitbetaald. Dat blijkt uit een interne aankondiging van de overheid. De betaling zal gezamenlijk met het salaris worden gedaan, maar op de salarisslip zal dit in een apart gedeelte te zien zijn als ‘uitbetaling vakantiegeld’. Vakbond ABVO laat weten dat de betaling van het vakantiegeld achterloopt, maar de overheid verzekert dat de uitbetaling voor 1 juli zal plaatsvinden. ABVO-directeur George Hernandez laat vandaag in de Extra weten dat de vakbond de vakantiegeld uitbetaling liever apart had gehad, omdat het dan onder het bijzonder tarief valt. Het gevolg nu is dat de ambtenaren minder geld ontvangen.