Ambtenaren krijgen salariskorting deels terug

Ambtenaren krijgen met terugwerkende kracht het vakantiegeld terug. Althans dat is de wens van het kabinet. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad. De bedoeling is dit per 1 juni 2022 in werking te laten treden. Daardoor krijgen de ambtenaren, maar ook leerkrachten vervolgens over alle maanden tot en met nu alsnog de 12,5 procent korting uitgekeerd. Ook de korting op de salarissen van ministers en Statenleden moet per 30 juni worden teruggedraaid. Bij hen gaat het om 25 procent. Daarmee vervroegd Curaçao de tijdlijn die met Nederland is afgesproken. Oorspronkelijk zouden de maatregelen pas in 2024 en 2023 aflopen.