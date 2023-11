Ambtenarenbonden komen vandaag bijeen

De leiders van vijf ambtenarenbonden steken vandaag de koppen bijeen. Ze ontmoeten elkaar bij het gebouw van politiebond NAPB om een standpunt in te nemen over de uitkering van 46 miljoen in december. De regering heeft afgelopen vrijdag besloten om ambtenaren en personeel in het onderwijs in december te compenseren. Het gaat om de uitbetaling van de indexering en automatische loonsverhoging over 2019 en 2020. Eigenlijk hebben de ambtenaren recht op meer. Maar de overheidsfinanciën laten dat nu niet toe. De overige vergoedingen worden hopelijk volgend jaar uitgekeerd.

Meer over 2019 2020 ambtenaren bonden CGOA indexering loontrede onderwijspersoneel