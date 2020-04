Ambtenarensalarissen Aruba in gevaar

Zonder financiële hulp vanuit Nederland kan de Arubaanse regering niet garant staan voor de betaling van de ambtenarensalarissen in de komende maanden. Dat heeft de regering laten weten in overleg met de ambtenarenvakbonden. De minister van Financiën Xiomara Maduro voorspelt een daling van 44 procent van het bruto binnenlands product voor 2020 en tachtig procent minder inkomsten voor het land als gevolg van de coronacrisis. Vandaag praat de overheid verder met de vakbonden over een plan om te korten in salarissen van ambtenaren.