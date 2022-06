Ambulances halen vijftienminutennorm niet

De ambulancezorg kwam tijdens de pandemie vaak te laat bij urgente gevallen. Onder te laat wordt verstaan dat het langer dan 15 minuten duurt nadat iemand bij levensbedreigende situaties 112 belt voordat de ambulance ter plekke arriveert. In 2020 en 2021 werd de vastgestelde reactietijd met 41 procent overschreden. Door de ambulancedienst weer te decentraliseren hoopt het FKA-management dat er een einde komt aan de late reactietijd. Dit werd afgelopen vrijdag duidelijk tijdens een kort geding dat het FKA-management tegen de bonden aanspande. Voor een minder spoedeisend geval is de responsetijd dertig minuten. Deze werd in 2020 en 2021 met 37 procent overschreden. Volgens de bonden zijn er andere oorzaken voor de late reactietijd, zoals het tekort aan optimaal functionerende ambulances.

Meer over ambulance bonden FKA reactietijd