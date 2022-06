American Airlines gaat twee keer per dag vliegen op Curaçao

American Airlines gaat tot het einde van het jaar twee keer per dag vliegen tussen Curaçao en Miami. Dit kondigde regiodirecteur Christine Valls vanmorgen bij de officiële opening van Sandals aan. Dit is een verdubbeling van het aantal vluchten ten opzichte van 2021. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij wil op deze manier meer toeristen uit de Verenigde Staten en de rest van de wereld naar Curaçao trekken. De Jamaicaanse hotelketen Sandals is een begrip in de VS. Het hotel richt zich op vermogende koppels.

