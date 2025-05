American Airlines start wekelijkse directe vlucht van Chicago naar Curaçao

Vanaf 6 december start American Airlines een wekelijkse, rechtstreekse vlucht tussen Chicago en Curaçao. De vlucht zal elke zaterdag worden uitgevoerd. De lancering van deze nieuwe route komt op een moment waarop Curaçao sterk in de belangstelling staat. Volgens Google Flights is Curaçao momenteel de snelst stijgende internationale bestemming onder Amerikaanse reizigers. Na een recordjaar in 2024 zet het eiland daarmee een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het toerisme, zo zegt het toerismbureau. Tickets voor de nieuwe verbinding zijn vanaf 5 mei 2025 beschikbaar

De aankondiging werd gedaan door de Curaçao Tourist Board in samenwerking met Curaçao Airport Partners, de Curaçao Hospitality & Tourism Association en Curaçao Airport Holding. Tegelijkertijd blijft Curaçao inzetten op duurzaam toerisme. In samenwerking met Sustainable Travel International is onlangs een grootschalige studie gestart om de draagkracht van het eiland als toeristische bestemming te meten. Daarbij wordt gekeken naar de economische, ecologische en sociale impact van groeiend toerisme. Het streven is om toekomstige ontwikkelingen in goede banen te leiden en zo het welzijn van de lokale bevolking én de natuurlijke en culturele rijkdommen van Curaçao te waarborgen.

