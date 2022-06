Amerika schaft coronatest voor internationale reiziger af

Sinds gisteren hoeven reizigers die Verenigde Staten willen bezoeken geen coronatest meer te doen om het land te betreden. Dit meldt het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention. Het was voor reizigers verplicht een negatieve test te laten zien van maximaal drie dagen oud, of een herstelbewijs. Nu dit niet meer nodig is, is er een einde gekomen aan één van de langstlopende reisbeperkingen van de pandemie. Wel is het nog steeds een vereiste om volledig gevaccineerd te zijn om toegelaten te worden in de VS.

