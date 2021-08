Amerikaans beleid slecht voor Arubaans toerisme

Het aantal boekingen voor een vakantie op Aruba wordt in rap tempo geannuleerd door een recent advies van het Amerikaanse CDC. Zo bevestigt de Aruba Hotel & Tourism Association. Het hoge aantal besmettingen op het eiland heeft tot een code rood waarschuwing geleid in de Verenigde Staten. Amerikanen worden afgeraden naar het eiland te reizen indien dat niet strikt noodzakelijk is. De Arubaanse toerisme-autoriteit betreurt de code rood. Volgens ATA zijn de huidige protocollen in principe voldoende voor een veilige vakantie voor buitenlanders.