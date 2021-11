Amerikaanse artsen CMC door Nederland betaald

De Amerikaanse artsen die momenteel in het CMC werkzaam zijn blijven tot eind december en zullen door Nederland worden betaald. Zo schrijft de Nederlandse minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een brief. De druk op de zorg blijft op alle eilanden hoog waardoor electieve zorg gedeeltelijk stilgelegd moest worden. Ook wil de minister onderzoeken hoe de bereidheid om te vaccineren op de eilanden kan toenemen.

