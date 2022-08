Amerikaanse kustwachter niet vervolgd voor doodschieten bootpassagier

De Amerikaanse kustwachter die iemand doodschoot tijdens een onderscheppingsactie wordt niet vervolgd. Dat meldt het OM. De Landsrecherche deed onderzoek naar het schietincident. Volgens hen is er geen aanleiding om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Het voorval vond plaats op 25 juli. De Kustwacht onderschepte toen een go-fast met met een grote lading drugs aan boord. Tijdens die actie is een schot gelost door het lid van US Coast Guard, dat voor de Kustwacht werkte. Daarbij kwam een persoon om het leven.