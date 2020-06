Een groep van 39 Amerikaanse medici is gisteren aan de slag gegaan in het CMC. De groep is eerst twee weken in quarantaine gegaan voor zij naar het ziekenhuis mochten. Het is de bedoeling dat het team ondersteuning biedt als er toch een uitbraak volgt van het coronavirus. De reguliere zorg moet dan namelijk wel kunnen doorgaan. Ondertussen ondersteunen zij op andere afdelingen.