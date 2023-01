Amerikaanse toerist bezoekt Curaçao voor 29e keer

Robert Glick houdt van Curaçao. Dit jaar is het de 29e keer dat hij het eiland bezoekt. Sinds de jaren negentig viert de Amerikaan trouw zijn vakanties hier. Tijdens zijn meest recente reis werd Glick door het CTB en MEO in het zonnetje gezet. Daarbij kreeg hij een luchtfoto van Punda en Otrobanda cadeau. De warme mensen, de prachtige natuur en de stranden zijn voor hem een reden om steeds een ticket naar het eiland te boeken. De laatste jaren logeert hij steevast in het Renaissance hotel.