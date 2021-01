Amerikaanse toerist met corona op Aruba overleden

Op Aruba is gisteren een Amerikaanse toerist overleden die was besmet met het coronavirus. De 73-jarige man was in het ziekenhuis opgenomen. Hij is enige tijd geleden naar het eiland gekomen terwijl hij al besmet was. Zijn toestand verslechterde snel en de man, die ook aan zware obesitas leed, is gisteren uiteindelijk overleden. Op Aruba zijn eerder deze week vijf besmettingen geregistreerd van de Britse variant van het virus. De afgelopen dagen is het aantal besmettingen toegenomen. Gisteren zijn 49 nieuwe gevallen van corona opgespoord, waarvan één onder niet-ingezetenen. Hiervoor zijn 828 testst uitgevoerd.

In totaal zestien personen bleken virusvrij na quarantaine of isolatie. Hiermee is het aantal actieve besmettingen gestegen naar 406, waarvan zestien onder niet-ingezeten.Het aantal mensen met corona dat sinds maart 2020 is overleden staat nu op 59. De gisteren overleden persoo nis een in Rusland geboren man die later Amerikaans staatsburger is geworden. Momenteel worden twintig coronapatiënten verpleegd in het Horacio Oduber Hospital, van wie zeven op de intensive care.