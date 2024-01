Amerikaanse toerist verdronken bij Klein Curaçao

Een Amerikaanse toerist is maandag om het leven gekomen bij Klein Curaçao. Volgens de politie was de man samen met zijn familie op vakantie. Hij ging zwemmen in de zee, maar kreeg problemen en raakte bewusteloos. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem te reanimeren. Een helikopter van de Kustwacht bracht hem daarna naar Curaçao, maar daar aangekomen was hij al overleden.

De bedoeling was dat hij op Curaçao verdere medische behandeling zou krijgen, maar uiteindelijk kon de politiearts niets anders doen dan de dood van de man vaststellen. De identiteit van de man is nog niet bekend gemaakt.