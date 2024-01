Amigoe: Maar vier Statenleden hebben al hun beschikbare spreektijd gebruikt

Vorige week werd van maandag tot en met vrijdag de begroting behandeld in het Curaçaose parlement. De Amigoe publiceerde gistermiddag een bericht over de bijdragen van de Statenleden. Daarbij is opvallend dat maar 4 van de 21 volksvertegenwoordigers gebruik hebben gemaakt van hun complete beschikbare spreektijd om vragen te stellen over de begroting: Juniël Carolina (MFK), Gwendell Mercelina (PNP), Ana-Maria Pauletta (PAR) en Giselle McWilliam (MAN). Voor de eerste ronde kreeg elk Statenlid zestig minuten spreektijd, tijdens de tweede ronde was dat dertig minuten. De sprekersminuten werden op een groot scherm bijgehouden.

Dat betekent dat twee parlementariërs van de coalitiepartijen en twee van de oppositiepartijen zoveel mogelijk vragen hebben proberen te stellen tijdens de vragenrondes. Alle ministers kwamen afgelopen week naar het parlement om hun beleid te verdedigen en vragen te beantwoorden.