Amnesty: aanhouden vreemdelingen laatste toevlucht

Amnesty International heeft opnieuw een kritisch rapport geschreven over het vluchtelingenbeleid op het eiland. De organisatie heeft op basis van 22 getuigenissen geconcludeerd dat er op Curaçao sprake is van detentie onder onmenselijke omstandigheden, mishandeling, het opzettelijk scheiden van gezinnen en het onder druk zetten van mensen om te tekenen voor uitzetting. Ook Nederland wordt in het Amnesty-rapport bekritiseerd. Het land zou bijdragen aan het beleid door ondersteuning te bieden bij de kustbewaking en detentie.