Amnesty zet handtekeningenactie op voor gedetineerde Eduardo Torres

Amnesty International roept mensen op om virtueel hun handtekening te zetten bij een petitie om een mensenrechtenactivist in Venezuela vrij te laten. Er zijn op de website van de mensenrechtenorganisatie al bijna drieënhalf duizend handtekeningen gezet. Volgens Amnesty is sinds 9 april Eduardo Torres ‘het zoveelste slachtoffer van willekeurige arrestatie in Venezuela’. Torres werkt bij een lokale ngo en is opgepakt vanwege ‘zijn betrokkenheid bij een samenzwering’. Volgens Amnesty is dat een verzonnen aanklacht.

Amnesty schrijft op haar website: ‘Roep de president van Venezuela op om Eduardo Torres en iedereen die willekeurig gevangen zit onmiddellijk vrij te laten. Momenteel zitten er in Venezuela 900 mensen om politieke redenen gevangen. Ze zijn het slachtoffer van een hele reeks mensenrechtenschendingen, waaronder gedwongen verdwijning, marteling en geen toegang tot medische zorg. Sinds vorig jaar maakt een nieuwe ‘anti-ngo-wet’ het leven van mensenrechtenactivisten in het land nóg moeilijker.’