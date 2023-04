Amsterdam biedt gratis naamswijziging aan voor nazaten slaven

Tienduizenden Amsterdammers stammen af van tot slaaf gemaakte mensen. Zij dragen vaak nog een achternaam die door slavenhouders of -handelaren aan hun voorouders gegeven is. Sommigen willen die naam graag veranderen. De gemeente Amsterdam vergoedt vanaf nu de kosten voor deze wijziging. Volgend jaar komt er een landelijke regeling. De regeling houdt in dat de gemeente het grootste deel van de kosten vergoedt van een naamswijziging. Vooruitlopend op de landelijke invoering, voert Amsterdam de regeling nu al in.

De aanvraag voor de naamswijziging gaat via Justis. Dat is een landelijke overheidsinstantie. Bij de aanvraag moet onder meer een onderzoeksrapport van een psycholoog zitten. Dat onderzoek is om aan te tonen dat de aanvrager psychische hinder heeft van de achternaam. Amsterdam betaalt de rekeningen van de aanvraag en van het psychologisch onderzoek. Zaken als een nieuw paspoort of rijbewijs moet de aanvrager zelf betalen.

Justis werkt momenteel aan een speciale regeling die het voor deze mensen straks makkelijker maakt om kosteloos hun achternaam te wijzigen. Het is dan niet meer nodig een psychologisch rapport mee te sturen met de aanvraag. De verwachting is dat deze regeling in 2024 klaar is. Tot die tijd blijft een psychologisch onderzoek onderdeel van de aanvraag.