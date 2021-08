Amsterdamse vrouw met vervalste papieren naar Curaçao gereisd

Het is kennelijk weer iemand gelukt om met een vervalste coronatest naar Curaçao af te reizen. Zo bleek afgelopen weekend uit een persoonlijk verhaal op de website van het Echt Amsterdams Nieuws. Daar vertelt een Amsterdamse vrouw over haar ervaring met een testlocatie en de kwaliteit van het testcertificaat. De vrouw zou op vakantie gaan naar Curaçao en had een bewijs met negatieve testuitslag nodig. Aan dat certificaat bleek uiteindelijk echter flink wat te mankeren. Het bevatte niet alleen veel foutief ingevulde gegevens, maar bleek ook zeer gemakkelijk aanpasbaar, vermoedelijk een kopie van de originele template. Het betreffende bedrijf Spoedtest.nl zoekt momenteel uit wat er precies mis is gegaan. De vrouw bleek na een nieuwe test op Curaçao niet besmet met corona.

