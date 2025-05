Andruw Jones bondscoach Oranje bij World Baseball Classic

Voormalig Major League Baseball-ster Andruw Jones is volgend jaar bondscoach van de Oranje-honkballers bij de World Baseball Classic. De 48-jarige Curaçaoënaar speelde in de MLB jaren voor Atlanta Braves en werd vijf keer gekozen in het All Star-team. In zeventien seizoenen op het allerhoogste niveau sloeg hij 434 homeruns. De oud-international maakte na zijn loopbaan al bij meerdere toernooien deel uit van de technische staf van Oranje. Voor het eerst zal hij nu als bondscoach werkzaam zijn bij het Koninkrijksteam.

“Ik heb het tenue gedragen als speler en coach en nu is het geweldig om het team te mogen leiden. Ik kan niet wachten om samen met mijn technische staf een fantastisch team samen te stellen”, zegt hij in een reactie. Oranje speelt in september nog het EK in Rotterdam. De nationale ploeg staat dan onder leiding van Evert-Jan ’t Hoen.