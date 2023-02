Andruw Jones in Hall of Fame Georgia

Andruw Jones staat in de Hall of Fame van Georgia. Zaterdagavond heeft hij samen met nog zeven andere sporters geëerd. De ex-honkballer speelde twaalf seizoenen bij de Atlanta Braves. Hij was lang een van de beste spelers in de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. Zijn debuut in 1996 was het begin van een imposante carrière. In zijn tijd werd de Curaçaoënaar gezien als de beste verdedigende middenvelder in de Major League. Jones verdiende onder meer tien Gold Glove Awards en werd vijf keer geselecteerd voor de All Star Games. In 2016 werd de honkbalvedette al opgenomen in de Hall of Fame van de Atlanta Braves.