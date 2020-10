Angst voor ramp met olietanker

Statenlid voor de partij MAN, Giselle Mc William, maakt zich grote zorgen over de situatie rond de tanker FSO Nabrima. Het schip heeft 1.3 miljoen vaten ruwe olie uit Venezuela aan boord en dreigt te kapseizen. Daardoor zouden er miljoenen liters olie in de zee kunnen stromen. Het schip ligt vast in de Golf van Paria bij Venezula.

Mc William maakt zich zorgen en heeft vragen aan minister-president Eugene Rhuggenaath gesteld. Ze wil weten of de regering de ontwikkelingen rond het schip scherp in de gaten houdt. Ook wil ze weten of er op Koninkrijksniveau iets concreet kan worden gedaan om een ramp te voorkomen.