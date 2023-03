Ansary bereidt schadevergoeding te betalen

Hushang Ansary is bereid om de volledige schadevergoeding in de Ennia-zaak te betalen. Dat laat hij namens zijn advocaat Mirto Murray weten. In de brief gericht aan onder andere CBCS-directeur José Jardim stelt de grootaandeelhouder van Parman International dat hij namens alle gedaagden volledig aan het vonnis van 29 november 2021 wil voldoen. Dat komt erop neer dat hij de 1 miljard gulden schadevergoeding gaat betalen. Ansary trok verzekeraar Ennia leeg. Daarvoor is hij en enkele oud-bestuurders verantwoordelijk gesteld. Nu ziet het ernaar uit dat de miljardair tot een oplossing wil komen om verdere juridische stappen te voorkomen.