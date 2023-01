Ansary in hoger beroep

Hushang Ansary is in hoger beroep gegaan in de zaak-SunResorts op Sint Maarten. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Begin oktober verloor de Iraans-Amerikaanse miljardair het kort geding waarin de rechter bepaalde dat niet hij, maar Ennia eigenaar is van SunResorts. Deze uitspraak maakt de weg vrij om het gebied bij Mullet Bay te verkopen. Met de opbrengst wordt de verzekeraar financieel gezond gemaakt. Sinds 2018 wordt het beheer van Ennia door de centrale bank uitgevoerd. Aandeelhouder Ansary gebruikte de verzekeraar als zijn persoonlijk speeltje.