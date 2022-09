Anti-pestprotocol op scholen een must

Scholen moeten een anti-pestprotocol instellen om discriminatie en pesterijen terug te dringen. Daarnaast zou voorlichting helpen om leerlingen bewust te maken van pestgedrag. Dat staat in een adviesrapport van onder andere de Universiteit van Curaçao. Met deze concrete aanbevelingen moet het pestgedrag terug worden gedrongen. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen in het funderend onderwijs vaker aangeven gediscrimineerd te worden dan leerlingen in het voortgezet onderwijs. De helft van de ondervraagde basisschoolleerlingen zegt wel eens gediscrimineerd te worden. Ook speelt de motivatie om naar school te gaan een rol. Kinderen die het leuk vinden om naar school te gaan pesten over het algemeen minder. Op de foto: Odette van Brummen-Girigori( UoC); Reginald Römer (DOS); Ilona Berggraaf (VPCO) en Francis de Lanoy (rector magnificus UoC).

Meer over anti-pestprotocol discriminatie pesten uoc